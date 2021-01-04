Динамо рискует потерять Абаду: подробности трансфера

Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада близок к переходу в Динамо, однако есть сложности. Об этом сообщает sport5.

Условия 19-летнего вингера были согласованы, однако в настоящее время ведутся упорные переговоры по деталям соглашения, которые включают исключительные дисциплинарные оговорки и значительные штрафы, которые могут сорвать сделку. Представители игрока отправили в Динамо пересмотренный проект контракта, будучи шокированы, обнаружив целое приложение с драконовскими оговорками, такими как штрафы за опоздания на тренировку, сумма которых доходит до десятков процентов от зарплаты игрока.

По словам президента Маккаби Петах-Тиква Ави Лузона, Абада забронировал авиабилет в Украину на 7 января, однако он запросто может не сесть на рейс, если драконовский контракт с Динамо не поправят. Сейчас Лиэль работает в штатном режиме и тренируется со своим клубом, готовясь к важной игре против Маккаби Тель-Авив.

В сезоне 2020/21 Абада отыграл в 13-и матчах во все турнирах, записав на свой счет четыре гола и три результативных передачи. За молодежную сборную Израиля Лиэль сыграл 5 матчей, но голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Абада будет получать в Динамо в случае подписания контракта с киевлянами.