Скачать
Понедельник, 04.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
Пушечный выстрел Зане - в обзоре камбэка Баварии в матче с Майнцом (видео)
Пушечный выстрел Зане - в обзоре камбэка Баварии в матче с Майнцом (видео)
Роналду превзошел Пеле по количеству голов (видео)
Роналду превзошел Пеле по количеству голов (видео)
Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии
Лучший гол года уже забит: видео шедевра из Германии

Динамо рискует потерять Абаду: подробности трансфера

Динамо рискует потерять Абаду: подробности трансфера
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер yediemmin

Полузащитник Маккаби Петах-Тиква Лиэль Абада близок к переходу в Динамо, однако есть сложности. Об этом сообщает sport5.

Жена капитана Динамо по прилету на Мальдивы блеснула фигурой в купальнике (Фото)

Условия 19-летнего вингера были согласованы, однако в настоящее время ведутся упорные переговоры по деталям соглашения, которые включают исключительные дисциплинарные оговорки и значительные штрафы, которые могут сорвать сделку. Представители игрока отправили в Динамо пересмотренный проект контракта, будучи шокированы, обнаружив целое приложение с драконовскими оговорками, такими как штрафы за опоздания на тренировку, сумма которых доходит до десятков процентов от зарплаты игрока.

По словам президента Маккаби Петах-Тиква Ави Лузона, Абада забронировал авиабилет в Украину на 7 января, однако он запросто может не сесть на рейс, если драконовский контракт с Динамо не поправят. Сейчас Лиэль работает в штатном режиме и тренируется со своим клубом, готовясь к важной игре против Маккаби Тель-Авив. 

В сезоне 2020/21 Абада отыграл в 13-и матчах во все турнирах, записав на свой счет четыре гола и три результативных передачи. За молодежную сборную Израиля Лиэль сыграл 5 матчей, но голевыми действиями не отмечался.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько Абада будет получать в Динамо в случае подписания контракта с киевлянами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Лиэль Абада.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Милан в меньшинстве забил гол-красавец Беневенто (видео)
02 Манчестер Сити с Зинченко унизил Челси в Лондоне (видео)
03 Барселона лишь благодаря феноменальной передачи Месси победила последнюю команду Примеры (видео)
04 Невеста Роналду засветила пышный бюст (фото)
05 Ювентус стартовал в новом году с разгрома, а Роналду с дубля (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь