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Стала известна зарплата израильского новичка в Динамо

Стала известна зарплата израильского новичка в Динамо
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ZoryaLondonsk

Киевское Динамо, похоже, выиграло борьбу у Шахтера за израильского полузащитника Лиэля Абаду. Об этом сообщает Walla.

Полузащитник Маккаби Петах-Тиква и молодежной сборной Израиля уже третьего января может прилететь в Украину, если все детали контракта будут улажены. Сообщается, что сделка с 19-летним правым вингером практически оформлена, осталось лишь подписать документы. 

По информации источника, Абада подпишет многолетний контракт с киевлянами сроком до 2026 года и окладом примерно в €2 миллионов (€400 тысяч в год). Сумма трансфера составит около €5 миллионов.

В сезоне 2020/21 Абада отыграл в 13-и матчах во все турнирах за Маккаби, записав на свой счет 4 гола и 3 результативных передачи. За молодежную  сборную Израиля Лиэль провел 5 матчей, но голевыми действиями отметиться не сумел.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо начало охоту за хорватским опорником.

 

 

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Лиэль Абада.

Автор:

Телеграф
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