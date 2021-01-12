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Лидер Динамо умилил сеть новорожденным сыном (фото)

Лидер Динамо умилил сеть новорожденным сыном (фото)
17:22 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм carlosdepena

Уругвайский футболист, полузащитник киевского Динамо Карлос Де Пена, который совсем недавно впервые стал отцом, порадовал поклонников новым снимком своего ребенка. Динамовец выложил в Instagram фото сына, на котором дитя спит и улыбается. Также на фото вместе с ребенком находится и жена полузащитника, которая целует новорожденного в щеку.

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Поклонников настолько умилило фото ребенка, что они оставили множество приятных пожеланий и комплиментов малышу: "Чистая любовь", "Как мило", "Красивый", "Неповторимая материнская любовь", "Счастья малышу".

 
 
 
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Публикация от Carlos de Pena (@carlosdepena)

За день снимок набрал почти 2 тысячи лайков.

"Телеграф" напоминает, что киевское Динамо вышло из отпуска, а вместе с командой тренировался форвард Артем Беседин.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Карлос де Пена.

Автор:

Телеграф
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