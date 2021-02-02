Селезнев: Я начал бояться пить пиво (видео)

Украинский футболист Евгений Селезнев, которого недавно отчислили из "Колоса", стал участником выпуска "Отдушивдушу". Во второй части интервью Евгений рассказал, в частности, о своем отношении к пиву.

"Куда делся пивной живот? А он когда-то был? В отпуске? Раньше был, а сейчас стараюсь следить за собой. Я кстати в последнее время пиво начал бояться пить, ведь от него растет живот. После хоккея я могут выпить, но после хоккея сам бог велел. Там 3 кг сбрасываешь. Хоккей - единственный вид спорта, после которого хочется выпить пива", - рассказал Евгений в интервью Youtube-каналу "Отдушивдушу".

В сезоне 2020/21 35-летний Евгений забил 5 голов и отдал одну результативную передачу за "Колос", сыграв в общей сложности 12 матчей.

Ранее "Телеграф" сообщал подробности отчисления Селезнева из "Колоса". Сам Евгений назвал все слухи о скандале "бредом".