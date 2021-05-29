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Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)

Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)
07:24 Сегодня Телеграф

Поздно вечером пятницы, 28 мая, в центре Киева задержали экс-игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука на Porsche. Вероятно он был в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает dtp.ua в Instagram.

Тест на драгере бывший футболист проходить отказался, к тому же показал "неспортивное" поведение и начал толкать патрульных.

ЧП с Шевчуком в Киеве

Полицейские надели на него наручники и задержали. У футболиста, к слову, есть своя версия случившегося - его якобы "слили" друзья из "Шахтера".

ЧП с Шевчуком в Киеве

На видео, которое попало в сеть, действительно видно, что футболист ведет себя довольно неадекватно и очень громко кричит. В авто патрульных Шевчук попал после того, как полицейские в прямом смысле затолкали его туда. На его ногах не было обуви.

Как сообщал "Телеграф", ранее полиция задержала бывшего футболиста "Интера" и сборной Колумбии Фредди Гуарина.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 754

Все по теме:

Киев, ФК Шахтер, Вячеслав Шевчук, ЧП, Футболисты, Задержания, Аварии.
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