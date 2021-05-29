Экс-игрока сборной Украины Шевчука задержали в Киеве: он истошно орал и был без обуви (фото, видео)

Поздно вечером пятницы, 28 мая, в центре Киева задержали экс-игрока ФК "Шахтер" и сборной Украины Вячеслава Шевчука на Porsche. Вероятно он был в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает dtp.ua в Instagram.

Тест на драгере бывший футболист проходить отказался, к тому же показал "неспортивное" поведение и начал толкать патрульных.

Полицейские надели на него наручники и задержали. У футболиста, к слову, есть своя версия случившегося - его якобы "слили" друзья из "Шахтера".

На видео, которое попало в сеть, действительно видно, что футболист ведет себя довольно неадекватно и очень громко кричит. В авто патрульных Шевчук попал после того, как полицейские в прямом смысле затолкали его туда. На его ногах не было обуви.

Как сообщал "Телеграф", ранее полиция задержала бывшего футболиста "Интера" и сборной Колумбии Фредди Гуарина.