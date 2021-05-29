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"Шахтер" хочет подписать "нового Неймара" за € 40 млн (видео)

"Шахтер" хочет подписать "нового Неймара" за € 40 млн (видео)
Обновлено 14:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pedrovictor38_

Полузащитник "Бенфики" Педро Виктор Делмино да Силва (Педриньо) может перейти в донецкий "Шахтер". Об этом сообщает iG.

В "Шахтере" может появиться Феррари

По информации источника,23-летний правый полузащитник всерьез заинтересовал "Горняков". Отмечается, что сумма сделки по "новому Неймару" может достигнуть баснословных 40 млн евро. Отметим, в столице Португалии бразильский игрок оказался, перейдя из "Коринтианса" за внушительные 18 млн евро.

Футболист обладает потрясающей техникой и классным ударом с левой ноги:

В сезоне 2020/21 Педриньо принял участие в 21 матче за "Бенфику" во всех турнирах, записав на свой счет один гол и четыре ассиста.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший игрок "Шахтера" угодил в пьяный скандал в Киеве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, ФК Бенфика, Футбол, Педриньо.
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