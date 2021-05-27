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В "Шахтере" может появиться Феррари

В "Шахтере" может появиться Феррари
Обновлено 12:38 Сегодня Телеграф Фото: Instagram gianmarcoferrari_13

Центральный защитник "Сассуоло" Джанмарко Феррари заинтересовал "Шахтер". Об этом сообщает tuttomercatoweb.

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Сразу несколько игроков "Сассуоло", откуда в "Шахтер" перебрался новый главный тренер "Горняков" Роберто Де Дзерби, попали на радары донецкой команды. Сейчас издание отмечает интерес дончан к 29-летнему центрбеку сборной Италии Феррари. По информации источника, Роберто лично заинтересован в этом трансфере. Отмечается, что "Шахтер" уже ведет переговоры по футболисту, трансферная стоимость которого оценивается в € 10 млн.

В сезоне 2020/21 Джанмарко сыграл в 34 матчах за "Сассуоло" во всех турнирах, записав на свой счет 5 голевых передач.

Ранее президент "Шахтера" рассказал о целях команды на ближайшие годы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, ФК Сассуоло, Роберто Де Дзерби, Джанмарко Феррари.
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