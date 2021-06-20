"Готовлюсь к девичнику и выбираю платье": Моргенштерн сообщил, что "выходит за... жену"

Российский рэпер Моргенштерн (наст. имя Алишер Валеев), который ранее заявил о своем намерении оспорить решение о включение его в "черный список" СБУ, сообщил, что помолвлен.

На своей странице в Инстаграм артист опубликовал пост, в котором показал несколько видео, на которых видно как его девушка Дилара делает ему предложение. Судя по реакции Алишера он не ожидал этого и сначала вовсе думал, что это какой-то прикол и розыгрыш.

Случилось это в синагоге, во время первого шабата Валеева.

"Да да девочки, завидуйте, выхожу за... жену. В общем, принимаю поздравления, готовлюсь к девичнику и выбираю платье" - написал рэпер, отметив, что его возлюбленная для него "женщина века".

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Алишер и Дилара познакомились более четырех лет назад. После первой встречи между ними завязались отношения. Однако в 2019-м пара объявила о расставании. А летом 2020 года Дилара и Моргенштерн возобновили свое общение и отношения.

Дилара сопровождала своего возлюбленного на всех мероприятиях. Также они часто делятся совместными снимками на своих страницах в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST (@morgen_shtern)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MILLION DOLLAR ARTIST (@morgen_shtern)

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДилАра (@influesii)

Ранее "Телеграф" писал, рэпер Моргенштерн устроил скандал на премии Муз-ТВ в России.