Скачать
П'ятниця, 13.11.2020
Відразу в 8 областях України коронавірус побив рекорди в п'ятницю 13-го
Відразу в 8 областях України коронавірус побив рекорди в п'ятницю 13-го
Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави
Постріл в ногу: як бізнесу пережити карантин і отримати компенсацію від держави
"Епіцентр" дав задню з роботою на вихідних в карантин
"Епіцентр" дав задню з роботою на вихідних в карантин
Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук
Спроба повернути Донбас силою обернеться санкціями проти України, - Андрій Римарук

Моргенштерна викрили в плагіаті Оксімірона на церемонії GQ (відео)

Моргенштерна викрили в плагіаті Оксімірона на церемонії GQ (відео)
Оновлено 14:45 Сьогодні Телеграф

У Москві відбулася церемонія вручення премії журналу GQ "Людина року-2020". Звання "Музикант року" дісталося епатажному Моргенштерну.

Реп-виконавець з'явився на урочистій церемонії в чорній шубі Vetements з овчини і смокінгу, тримаючи в руках валізку бренду Louis Vuitton. При цьому Моргенштерн продемонстрував нафарбовані нігті.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВНЕ ИГРЫ (@morgen_shtern)

У своїй урочистій промові Моргенштерн згадав, що колись жив в невеликій кімнаті в Лондоні з тарганами, клопами і мишею з комори. Але завдяки своїм фанатам тепер він знаходиться на цій сцені і отримує заповітну статуетку.

Але в мережі співака викрили в плагіаті, бо точно таку ж промову в 2012 році представив музикант Oxxxymiron, який отримав звання в номінації "Відкриття року".

Промова Моргенштерна:

Промова Oxxxymiron:

Шанувальники Моргенштерна написали, що він зробив це спеціально для хайпу.

Після церемонії співак виклав кілька відео, на яких показав, як він ставиться до отримання престижної премії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

GQ, Oxxxymiron, Моргенштерн, Людина року-2020, Музикант року.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Епіцентр" дав задню з роботою на вихідних в карантин
02 "Бл**ь, не встигли, с**а": як в аеропорту Новосибірська садили Ан-124 без зв'язку
03 Настрою терпіти карантин, як це було навесні, немає ні у кого, - співвласниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва
04 Коли "туман в голові": Супрун розповіла про симптоми у тих, хто вже перехворів на COVID-19
05 Чи може Україна силою повернути Донбас?
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;Миротворці&quot; Путіна завезли в Карабах танки і &quot;Гради&quot; (відео)
"Миротворці" Путіна завезли в Карабах танки і "Гради" (відео)
Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові
Нехай спочатку заплатять: Садовий закликав зривати карантин вихідного дня у Львові
Настрою терпіти карантин, як це було навесні, немає ні у кого, - співвласниця відьма-бару &quot;Лиса гора&quot; Олеся Остафієва
Настрою терпіти карантин, як це було навесні, немає ні у кого, - співвласниця відьма-бару "Лиса гора" Олеся Остафієва
Ще не опонент, але конкурент в майбутньому: чому Разумков йде від Зеленського і чи стане він президентом
Ще не опонент, але конкурент в майбутньому: чому Разумков йде від Зеленського і чи стане він президентом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся