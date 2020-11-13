Моргенштерна викрили в плагіаті Оксімірона на церемонії GQ (відео)

У Москві відбулася церемонія вручення премії журналу GQ "Людина року-2020". Звання "Музикант року" дісталося епатажному Моргенштерну.

Реп-виконавець з'явився на урочистій церемонії в чорній шубі Vetements з овчини і смокінгу, тримаючи в руках валізку бренду Louis Vuitton. При цьому Моргенштерн продемонстрував нафарбовані нігті.

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У своїй урочистій промові Моргенштерн згадав, що колись жив в невеликій кімнаті в Лондоні з тарганами, клопами і мишею з комори. Але завдяки своїм фанатам тепер він знаходиться на цій сцені і отримує заповітну статуетку.

Але в мережі співака викрили в плагіаті, бо точно таку ж промову в 2012 році представив музикант Oxxxymiron, який отримав звання в номінації "Відкриття року".

Промова Моргенштерна:

Промова Oxxxymiron:

Шанувальники Моргенштерна написали, що він зробив це спеціально для хайпу.

Після церемонії співак виклав кілька відео, на яких показав, як він ставиться до отримання престижної премії.