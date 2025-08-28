Пішла з українського кіно та втратила маму: де зараз акторка Олена Турбал

Актриса виїхала з України разом із сином

Сьогодні, 28 серпня, 41 рік виповнюється відомій українській актрисі Олені Турбал. Вона грала у кінороботах "Свати-5", "Нюхач", "Поки станиця спить", "Ніч святого Валентина". Згодом Турбал припинила грати в кіно та зникла з інформаційного простору, як і Єлизавета Потоцька.

Що відомо про Олену Турбал

Турбал народилась у 1984 році в Києві. З 5 років дівчинка мріяла про кар'єру акторки, хоча й батьки були проти. Після закінчення школи навчалась у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

Олена певний час була акторкою столичного драматичного театру "Браво". Там вона грала у виставі "Токуючі метелики". Також вона співпрацювала з Центром творчості дітей та юнацтва, виступаючи у постановках "Лісова пісня" та "Лускунчик".

Турбал почала грати у кіно з 2000-х, фото "Кіноріум"

У 2003 році Турбал дебютувала у кіно у стрічці "12 копійок". Там вона перевтілилась у 15-річну дівчину Яну, яка здає пляшки, щоб прожити. Згодом Олена зіграла медсестру у серіалі "Територія краси", стриптизерку — у "Демонах", рієлторку — у "Сватах-5".

Турбал отримала широку популярність після виходу комедійного серіалу "Три сестри" у 2011 році. Там вона отримала одну з головних ролей — Блондинки, яка разом із сестрами — Шатенкою та Брюнеткою — полює на багатих чоловіків. Цей серіал став для Олени поштовхом до подальшого розвитку кар'єри.

Турбал у серіалі "Три сестри", фото "Штуки-дрюки"

Після цього актриса грала блондинку у картинах "Чемпіони з підворіття" та "Історії графомана", стюардесу — у детективному серіалі "Нюхач", гувернантку — у "Поки станиця спить", повію — у романтичній комедії "Бебі-бум".

У 2013 році Олена була співведучою в проєкті "Педан-Притула Шоу" на Новому каналі. Це збільшило її впізнаваність, до того ж вона працювала з відомими телеведучими Сергієм Притулою та Олександром Педаном.

Олена Турбал була ведучою "Педан-Притула Шоу", фото Нового каналу

У 2016 році Олена знялась у романтично-комедійній стрічці "Ніч святого Валентина". У ній розповідаються історії кохання кількох пар, які відбуваються у романтичне свято — День святого Валентина. Там актриса отримала одну з головних ролей — Лєри.

Турбал грала у фільмі "Ніч святого Валентина", фото "Кіноріум"

Також Турбал грала у серіалі "Підкидьки", де її героїня народжує мертву дитину. Однак вона вирішує взяти з пологового будинку інше немовля, яке залишили у бебі-боксі. Також Олена грала у фільмах і серіалах "Хірургія. Територія любові", "Спокуса", "Знай наших", "Двигун внутрішнього згоряння".

Турбал у серіалі "Спокуса", фото "Кіноріум"

У 2018 році акторка народила сина від режисера Станіслава Капралова. Його назвали Левом. Водночас Турбал продовжила розвивати кар'єру — невдовзі вона з'явилась у мелодрамі "Нульовий цикл".

Турбал із сином і чоловіком, фото з її інстаграм-сторінки

У 2020 році Олена зіграла у мелодрамі "Момент, вкрадений в щастя", де зіграла кондитерку. Дівчина створює смачні десерти, хоча сама страждає від смерті коханого. Після цього вона з'являлась у серіалах "Мавки" та "Тінь минулого".

Де зараз Олена Турбал

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олена переїхала до Польщі. Вона активно брала участь в акціях на підтримку України та висвітлювала події війни в інстаграмі. Також Олена волонтерила у польському дитячому садку.

Турбал брала участь у мітингах на підтримку України, фото з її інстаграм-сторінки

Турбал проявляла активну громадянську позицію за кордоном, фото з її інстаграм-сторінки

У 2023 році Турбал переїхала з сином у Сполучені Штати Америки. З того часу вона показує свої будні в Каліфорнії — зйомки, участь у мітингах, час, проведений із сином. У листопаді 2024 року актриса втратила маму, присвятивши їй зворушливий допис.

Турбал бере участь у зйомках, фото з її інстаграм-сторінки

Турбал з сином Левом, фото з її інстаграм-сторінки

У Турбал померла мама

