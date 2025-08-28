Ушла из украинского кино и потеряла маму: где сейчас актриса Елена Турбал

Актриса уехала из Украины вместе с сыном

Сегодня, 28 августа, 41 год исполняется известной украинской актрисе Елене Турбал. Она играла в киноработах "Сваты-5", "Нюхач", "Пока станица спит", "Ночь святого Валентина". Впоследствии Турбал перестала играть в кино и исчезла из информационного пространства, как и Елизавета Потоцкая.

"Телеграф" выяснил, какой была карьера популярной актрисы, где сейчас находится и чем занимается.

Что известно об Елене Турбал

Турбал родилась в 1984 году в Киеве. С 5 лет девочка мечтала о карьере актрисы, хотя и родители были против. После окончания школы училась в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Елена некоторое время была актрисой столичного драматического театра "Браво". Там она играла в спектакле "Токующие бабочки". Также она сотрудничала с Центром творчества детей и юношества, выступая в постановках "Лісова пісня" и "Щелкунчик".

Турбал начала играть в кино с 2000-х, фото "Кинориум"

В 2003 году Турбал дебютировала в кино в ленте "12 копеек". Там она превратилась в 15-летнюю девушку Яну, которая сдает бутылки, чтобы прожить. Впоследствии Елена сыграла медсестру в сериале "Территория красоты", стриптизершу — в "Демонах", риелтора — в "Сватах-5".

Турбал получила широкую популярность после выхода комедийного сериала "Три сестры" в 2011 году. Там она получила одну из главных ролей – Блондинки, которая вместе с сестрами – Шатенкой и Брюнеткой – охотится на богатых мужчин. Этот сериал стал для Елены толчком для дальнейшего развития карьеры.

Турбал в сериале "Три сестры", фото "Штуки-дрюки"

После этого актриса играла блондинку в картинах "Чемпионы по подворотням" и "Истории графомана", стюардессу — в детективном сериале "Нюхач", гувернантку — в "Пока станица спит", проститутку — в романтической комедии "Беби-бум".

В 2013 году Елена была соведущей в проекте "Педан-Притула Шоу" на Новом канале. Это увеличило ее узнаваемость, к тому же она работала с известными телеведущими Сергеем Притулой и Александром Педаном.

Елена Турбал была ведущей "Педан-Притула Шоу", фото Нового канала

В 2016 году Елена снялась в романтично-комедийной ленте "Ночь святого Валентина". В ней рассказываются истории любви нескольких пар, которые случаются в романтический праздник — День святого Валентина. Там актриса получила одну из главных ролей – Леры.

Турбал играла в фильме "Ночь святого Валентина", фото "Кинориум"

Также Турбал играла в сериале "Подкидыши", где ее героиня рождает мертвого ребенка. Однако она решает взять из роддома другого младенца, оставленного в бэби-боксе. Также Елена играла в фильмах и сериалах "Хирургия. Территория любви", "Искушение", "Знай наших", "Двигатель внутреннего сгорания".

Турбал в сериале "Искушение", фото "Кинориум"

В 2018 году актриса родила сына от режиссера Станислава Капралова. Его назвали Львом. В то же время Турбал продолжила развивать карьеру — вскоре она появилась в мелодраме "Нулевой цикл".

Турбал с сыном и мужем, фото с ее инстаграм-страницы

В 2020 году Елена сыграла в мелодраме "Миг, украденный у счастья", где сыграла кондитерку. Девушка создает вкусные десерты, хотя сама страдает из-за смерти любимого. После этого она появлялась в сериалах "Мавки" и "Тень прошлого".

Где сейчас Елена Турбал

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Елена переехала в Польшу. Она активно участвовала в акциях в поддержку Украины и освещала события войны в инстаграме. Также Елена волонтерила в польском детском саду.

Турбал принимала участие в митингах в поддержку Украины, фото с ее инстаграм-страницы

Турбал проявляла активную гражданскую позицию за рубежом, фото с ее инстаграм-страницы

В 2023 году Турбал переехала с сыном в Соединенные Штаты Америки. С этого времени она показывает свои будни в Калифорнии — съемки, участие в митингах, время, проведенное с сыном. В ноябре 2024 года актриса потеряла маму, посвятив ей трогательный пост.

Турбал принимает участие в съемках, фото с ее инстаграм-страницы

Турбал с сыном Львом, фото с ее инстаграм-страницы

У Турбал умерла мама

