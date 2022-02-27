Російські солдати-контрактники відмовляються їхати воювати в Україну — ЗМІ
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Російські контрактники відмовляються їхати воювати до України
В російській армії через дуже погано розпочатий наступ на Україну почалися проблеми з бойовим духом, що вилилося вже в акт непокори командуванню.
Як пише з посиланням на власні джерела українське інтернет-видання OBOZREVATEL, у Білгородській області, що межує з Україною, близько 5 тисяч солдат-контрактників, яких збирали для відправки в Україну, відмовилися їхати воювати.
"Формально свою відмову від участі в бойових діях в Україні контрактники, що збунтувалися, аргументують тим, що це не передбачено в їхніх контрактах, — пише видання.
При цьому в замітці йдеться, що реальною причиною відмови їхати на війну в Україну є страх: в російській армії не очікували такого рівня опору з боку українців і, як наслідок, рівня втрат у техніці та живій силі армії вторгнення, інформація про що доходить до росіян навіть незважаючи на всі інформаційні блокади, які влаштовує російський уряд своїм громадянам.
Як повідомлялося, увечері в суботу, 26 лютого, у Генштабі ЗСУ озвучили втрати у техніці та живій силі, які зазнали російські війська з початку нападу на Україну.
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