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Генштаб ЗСУ: ворог не може реалізувати свої плани, кидає техніку та біжить

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Ситуація на передовій перебуває під контролем Новина оновлена 26 лютого 2022, 23:18
Ситуація на передовій перебуває під контролем

З початку боїв ворог втратив понад 600 одиниць бойової техніки

У Генеральному штабі ЗСУ відзвітували про ситуацію на передовій станом на 20.00 на третій день боротьби з агресією Російської Федерації.

За оперативними даними на всіх напрямках супротивник отримує гідну відсіч:

  • на Поліському напрямку противник зупинено у районі Бородянки, Бучі, Вишгорода та частково втратив боєздатність;
  • на Сіверському напрямку ведуться бої з противником, що просувається у напрямку Києва, на Чернігівщині підірвано ешелон, який перевозив 56 цистерн з дизпаливом;
  • на Слобожанщині противник намагається захоплювати населені пункти, просуваючись від Білгорода до Старобільська;
  • у зоні проведення Операції Об’єднаних сил підрозділам РФ не дають вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей;
  • на Південному напрямку противнику вдалося вийти до Скадовська та Голої Пристані, частини ЗСУ разом із територіальною обороною роблять все, щоб ворог не закріпився на лівому березі Дніпра та закликають добровольців тероборони Херсонщини та Миколаївщини чинити опір агресору;

В акваторії Чорного моря зенітним вогнем ВПС України збито російського винищувача Су-30 СМ, на Волинському напрямку противник проводить демонстраційні дії.

Як наголошують у Генштабі ЗСУ, порушуючи Женевську конвенцію, російські спецназівці використовують об’єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій.

"Бойовий дух українських солдатів високий! У той же час цього війська противника все більше деморалізуються, у них закінчується паливо та продовольство. Ворог зазнає значних втрат, вігорігдні втрати кадрового складу — понад 3000 осіб, танків — близько 100, ББМ — до 540, гармат — 15, ЗРК "Бук" — 1, літаків — 16, вертольотів — 18. Також російські окупанти масово залишають техніку і тікають", — наголошує Генштаб ЗСУ.

У той же час Україна отримує все більше пропозицій щодо допомоги проти РФ, так, глава уряду Чеченської республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв запропонував президентові України Володимиру Зеленському допомогу людьми від чеченської громади Європи близько 300 тисяч людей.

Теги:
#Генштаб України #агресія РФ #Зведення #ЗСУ
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