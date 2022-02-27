"Путін - вбивця": з'явилися фото обстріляного росіянами будинку під Маріуполем

Російська армія не гребує обстрілами цивільних.

Російська армія четвертий день поспіль атакує міста України та завдає ударів по житлових масивах. Від обстрілів за останню добу серйозно постраждала Донецька область, де бойовики РФ гатили по об'єктах цивільної інфраструктури.

Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, з "Градів" тричі обстріляли смт Сартана поблизу Маріуполя.

Внаслідок авіаудару постраждала житлова багатоповерхівка. На кадрах помітно, як від вибухів повибивало шибки майже на всіх поверхах дев'ятиповерхового будинку.

Радник голови МВС зазначив, що під Маріуполем діють цинічні військові злочинці з РФ.

"Путін — вбивця", — резюмував Геращенко.

За даними місцевих ЗМІ, від обстрілів російської армії також постраждав Лівобережний район Маріуполя. Там прямо на житлові будинки скинули кілька бомб.

"Ворог в особі регулярних військ російської федерації завдав чергового навмисного удару по мирному населенню Маріуполя. Очевидно, що їхня мета – прості жителі. Формуємо план евакуації мешканців, які проживають в районі колишнього Ленінградського. Головне – максимально захистити людей", — заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Тим часом українська армія продовжує відбивати українські міста від російських загарбників, завдаючи їм непоправних втрат. За чотири дні з початку вторгнення Росії в Україну противник вже втратив 4 тисячі солдатів і багато військової техніки.

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