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Переговори України та Росії відбудуться: названо місце

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Україна переговорить із Росією у двосторонньому режиму Новина оновлена 27 лютого 2022, 15:50
Україна переговорить із Росією у двосторонньому режиму

За безпеку делегації відповідальність взяв Олександр Лукашенко

Українська делегація вирішила провести переговори з російською стороною щодо ймовірного завершення війни. Це з’ясувалося після розмови президента Володимира Зеленського із невизнаним лідером Білорусі Олександром Лукашенком.

Інформацію повідомили в Офісі президента.

Зустріч має відбутися на кордоні України та Білорусі у районі річки Прип’ять.

Як зазначають у ОП, Лукашенко взяв під особисту відповідальність те, що на час поїздки, переговорів та навіть повернення української делегації вся авіація, а також бойові ракети, що знаходяться на території РБ, не будуть підняті у повітря.

Хто саме стане членами переговорної команди від офісу президента, ще невідомо.

Натомість є правдивим факт, що один із членів переговорної команди з боку Кремля — голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький.

Нагадаємо, ще вранці 27 лютого і сам Володимир Зеленський та інші представники його адміністрації заявляли, що Росія ставить надто ультимативні умови, щоб погоджуватися з нею на переговори.

Тепер йдеться про зустріч "без попередніх умов".

При цьому західні країни, наприклад Велика Британія, попереджали Зеленського та інших українських політиків, що діалог із Москвою мав організувати лише після виведення російських військ з України.

Теги:
#Україна #Росія #Переговори #Війна #Офіс Президента
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