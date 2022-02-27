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Жителів Бучі закликали не сідати до автобусів для евакуації: це провокація росіян

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Дим над Гостомелем та Бучею
Дим над Гостомелем та Бучею

У автобуси людей закликають російські солдати, які хочуть прорватися до Києва, прикрившись автобусами із мирними мешканцями.

Жителів Бучі на Київщині попереджають, що українська влада не проводить евакуацію з міста. У автобуси людей зазивають російські солдати, які хочуть прорватися до Києва, прикрившись автобусами із мирними мешканцями.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данилов, пише "Українська правда".

"Це росіяни збирають, щоб пустити ці автобуси перед собою, щоб можна було проїхати до Києва", — повідомив Данилов.

Жителі Бучі повідомили, що людям дійсно пропонували евакуюватися на автобусах до Києва.

27 лютого мешканців Бучі попередили: "Якщо проводиться евакуація, це не українська армія. Наші евакуацію не проводять. Росіяни саджають людей в автобуси та за ними ведуть свою техніку. Будьте обережні".

Нагадаємо, 27 лютого у Бучі точилися важкі бої. Російський снаряд потрапив у житловий будинок.

Нагадаємо, що вторгнення Росії в Україну триває вже четверту добу поспіль. Ведуться вуличні бої у багатьох містах країни, про що "Телеграф" оперативно інформує у своєму текстовому онлайні.

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#Україна #Росія #Війна
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