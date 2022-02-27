Звичайні пірати: росіяни захопили кораблі з десятками мирних українців у Чорному морі

Мирні люди опинилися заручниками росіян

У суботу, 26 лютого, на третій день ведення війни проти України Росія захопила два цивільні кораблі під прапорами України, — на борту було майже 50 людей.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби України.

Зазначається, що військові РФ оголосили так звану "контртерористичну операцію", в рамках якої відкритими каналами дали команду танкеру "Афіна" і суховантажу "Принцеса Ніколь" наблизитися для огляду.

Обидва кораблі були неподалік острова Зміїний у територіальних водах Румунії.

Коли вони наблизилися, на них відключили системи автоматичної ідентифікації судів, і включили назад лише вранці, тоді стало відомо, що обидва кораблі вже знаходяться неподалік берегів окупованого Криму.

На борту суден перебуває майже 50 людей, усі цивільні.

Кораблі захопили біля острова Зміїний та перекинули до берегів Криму

"Командири та офіцери ВМФ РФ вкотре порушили норми міжнародного морського права, під прикриттям самопроголошеної терористичної операції перетворилися на звичайних безпринципних піратів", — йдеться у повідомленні ДПСУ.

Як повідомляв "Телеграф", Росія захопила український острів Зміїний ще в перший день війни, в ході чого загинули українські захисники, їм пропонували скласти зброю, але вони героїчно виступили проти окупантів, назавжди увійшовши в історію сучасної України.