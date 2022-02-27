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"Припиніть полювання на відьом": в ОП звернулися до українців із важливою заявою

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Затримання диверсантів в Україні Новина оновлена 27 лютого 2022, 13:29
Затримання диверсантів в Україні

В ОПУ закликали українців самостійно не затримувати ДРГ

Жителів України закликали не "вести охоту на відьом" самостійно та не затримувати диверсантів.

Вказану інформацію у неділю, 27 лютого, під час чергового пресбрифінгу, посилаючись на повідомлення від українських спецслужб, оприлюднив радник чинного президента України Олексій Арестович.

За його словами представники спеціальних служб та інших військових організацій в Україні закликають населення не намагатися самостійно затримувати диверсантів та інших підозрілих осіб. У разі їх виявлення обов'язково потрібно повідомляти до поліції або представникам тероборони, які, отримавши ваші відомості, діятимуть згідно із прийнятим протоколом.

"Спецслужби та українські військові звертаються до вас з проханням припинити полювання на відьом, самостійно не намагатися силою затримувати, а повідомляти в поліцію та інші органи безпеки про осіб, яких ви підозрюєте (у роботі на диверсантів, — ред.) і вони діятимуть, згідно з прийнятим у спецслужбах протоколом", — повідомив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у столиці оперативно знищили чеченських диверсантів, які пересувалися на "швидкій".

Також нагадаємо, як українські захисники "виховують" загарбників та навчають їх належним українським привітанням.

Теги:
#Україна #Росія #Затримання #Диверсант
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