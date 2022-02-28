Обстріл Харкова: перші дані по жертвам (фото, відео 18+)

Загиблі — звичайні харків'яни, що опинилися на вулиці

Харків 28 лютого вже кілька разів піддавася обстрілам артилерії окупантів. Останній став наймасштабнішим — гатили по житловим кварталам Шевченківського району (Олексіївка). Числені відео та фото розвалених будівель, спалених автівок та тіл загиблих викладають у соцмережах міста.

У Харківській міській раді повідомили дані щодо поранених. Вони уточнюють, що оскільки обстріл закінчився нещодавно остаточна кількість загиблих та травмованих невідома. Після останнього на 15 годину обстрілу, до лікарень міста потрапили 15 військових та 16 цивільних, нажаль одна жінка померла.

Загалом за добу кількість поранених — 44, з них військових — 20. Померли двоє військових і п'ятеро цивільних.

Обережно — наступні кадри можуть бути шокуючими для вас.

В іншому районі Харкова, на вулиці Шевченка також зафіксовані масштабні руйнації внаслідок обстрілу.

Як писав "Телеграф", з ранку обстрілювали також мікрорайони Горизонт, селище Жуковського та вулицю Балакірєва (також у Шевченківському районі Харкова).

Обстріл мирного населення Харкова відбувся під час перемовин у Білорусі між Україною та Росією.