Ракетный обстрел и нехватка еды: что сейчас происходит в Харькове (фото, видео)

Россия обстреливает спальные районы Харькова, ракеты летят как на дороги, так и в дома

Понедельник, 28 февраля, российские войска продолжают атаковать мирных жителей Харькова. Если в первый день войны страна-агрессор палила по военным объектам, теперь снаряды и ракеты летят просто на жилые дома, а под обстрелами — спальные районы первой столицы Украины.

В местных Телеграмм-каналах публикуют множество фото и видео разрушений, которые произошли в городе с утра до обеда. Снаряд прилетел в квартиру 11 этажа на ул. Балакирева.

Снаряд на Балакирева

В сети пишут, что погиб 1 человек, однако официальной информации на момент выхода новости нет.

Кроме того, прямо на улицу, где находились люди и авто, прилетела ракета. Люди разбегались и кричали, что им очень страшно.

Разрушены квартиры и значительно повреждены авто на парковках в разных районах города.

Кроме того, в Харькове появилась проблема с хлебом: в магазинах его якобы начали продавать по 40 грн. Впрочем, мэр Игорь Терехов говорит, что они этот вопрос решат: развозить продукты будут и с помощью волонтеров, которых сейчас привлекают к развозке хлеба в разные районы города. Власти просят всех водителей, кто имеет возможность, поучаствовать и раздавать хлеб харьковчанам.

Мирные жители уже 5-й день большинство времени проводят в укрытиях.

Напомним, государственный концерн "Укроборонпром" за 100 часов войны против российских оккупантов изготовил для украинских военных сотни тысяч единиц вооружения и передал их на нужды армии.