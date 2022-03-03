Враги перегруппировываются: свежая сводка Генштаба Украины

Украинские воины защищают Родину от россии на всех фронтах

Украина продолжает обороняться от российских захватчиков уже восьмой день. По всем направлениям вторжения россияне терпят неудачи и начали обстреливать мирные города по ночам.

Сводку событий на фронте передает Генштаб.

Слобожанщина — у врага нехватка техники и личного состава. Наступление проводится в районе Харькова, Балаклеи, Золочева. Предпринят попытки наступления оккупантом в направлении Лозовой.

Южное (Таврическое) направление — враг перегруппировался и ввел части оперативных резервов. Его цель — направление Николаев-Вознесенск.

Донецкое направление — захватчики при поддержке артиллерии наступает в районе Нового Айдара, Волновахи, Мариуполя. Город продолжает обороняться.

Полесье — враг пытается наступать возле Козаровичей, Вышгорода, Фастова, Обухова. Лагеря развернули в районе Бородянки, Катюжанки, Гаворонщины.

Северское направление — идут в сторону северных окрестностей Киева, потерпев неудачу в Чернигове, Нежине, Сумах, Лебедине и Ахтырке. С ЗСУ столкновений пытаются избежать.

На Черном море российские корабли ведут огонь по гражданским судам и захватывают в плен моряков. Четыре больших десантных корабля с тремя ракетными катерами движутся в направлении Одессы.

Силы противника продолжают действовать вблизи Энергодара, Васильевки, Токмака, Новопетровки. Они прегруппировались и продолжают наступление с целью выйти на Запорожье и Мариуполь.

Близ Баловного россияне высадили немногочисленный десант — их уничтожили.

Волынское направление — демнострационные действия вдоль границы.

В Украине продолжают обстреливать мирные города. В Генштабе предупреждают — обсуждение точности выстрелов врага в медиа и соцсетях в режиме реального времени может стать материалом для дальнейшей корректировки артиллерии врага.

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Как ранее писал "Телеграф", по предварительным подсчетам в нападении на Украину погибли до 9 тысяч российских солдат.