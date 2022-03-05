Сбитый над Черниговом самолет оккупантов: пилот пойман, фото и видео
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Одного пилота поймали, второй разбился.
Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.
Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса в Telegram.
"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", — сообщил он.
Он также уточнил, что пилота задержали военные. Фамилия его Красноярцев, скорее всего это тот пилот, что вчера сбрасывал бомбы на Чернигов.
Еще один пилот с фамилией Криволапов, разбился.
Отметим, что противник несет значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Кроме того, уничтожено сотни единиц вражеской техники.
Напомним, 5 марта украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.
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