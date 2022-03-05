Сбитый над Черниговом самолет оккупантов: пилот пойман, фото и видео

Одного пилота поймали, второй разбился.

Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса в Telegram.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", — сообщил он.

Он также уточнил, что пилота задержали военные. Фамилия его Красноярцев, скорее всего это тот пилот, что вчера сбрасывал бомбы на Чернигов.

Пилот Красноярцев, котого поймали

Еще один пилот с фамилией Криволапов, разбился.

Еще один вражеский пилот, который умер

Отметим, что противник несет значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Кроме того, уничтожено сотни единиц вражеской техники.

Напомним, 5 марта украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.