Укр

Сбитый над Черниговом самолет оккупантов: пилот пойман, фото и видео

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Украинские военные сбили вражеский самолет, один пилот остался жив Новость обновлена 05 марта 2022, 13:20
Украинские военные сбили вражеский самолет, один пилот остался жив

Одного пилота поймали, второй разбился.

Украинские средства ПВО сбили российский самолет Су-25 в окрестностях Чернигова. Пилота, который катапультировался, уже задержали.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военно-гражданской администрации Вячеслава Чауса в Telegram.

"Только что в Чернигове задержан пилот сбитого российского самолета СУ-25. Район Заборовки. Также сегодня сбит вражеский беспилотник", — сообщил он.

Он также уточнил, что пилота задержали военные. Фамилия его Красноярцев, скорее всего это тот пилот, что вчера сбрасывал бомбы на Чернигов.

Пилот Красноярцев, котого поймали
Пилот Красноярцев, котого поймали

Еще один пилот с фамилией Криволапов, разбился.

Еще один вражеский пилот, который умер
Еще один вражеский пилот, который умер

Отметим, что противник несет значительные потери — за девять дней погибло более 10 тысяч солдат. Кроме того, уничтожено сотни единиц вражеской техники.

Напомним, 5 марта украинские войска уничтожили очередной российский вертолет, а Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео этого момента.

Теги:
#Росія #ВСУ
Украинские военные сбили вражеский самолет, один пилот остался жив
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Сбитый над Черниговом самолет оккупантов: пилот пойман, фото и видео
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