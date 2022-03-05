Укр

россия нацелилась на запад Украины: СБУ раскрыла новые планы оккупантов

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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СБУ стоят на страже нашей безопасности Новость обновлена 05 марта 2022, 21:10
СБУ стоят на страже нашей безопасности

Российские нацисты хотели создать так называемую "Федеративную республику Украина"

СБУ, которая продолжает брать в плен российских оккупантов, сорвала планы кремля по созданию новых "народных республик", таких, как "ЛДНР". Сепаратисты планировали сделать это на западной Украине.

Об этом сообщает СБУ в Ивано-Франковской области.

Логика создания псевдообразования – расшатать ситуацию в тылу украинских военных. А именно – в тех областях, которые не удается захватить силами регулярной армии рф.

СБУ задержала организатора и ключевых лиц сети Ивано-Франковской области. По информации спецслужбы, в западных и центральных областях они должны были завербовать более полутысячи предателей.

В так называемую "Федеративную республику Украина" должны были войти следующие области:

  • Ивано-Франковская
  • Закарпатская
  • Львовская
  • Тернопольская
  • Черновицкая

СБУ обнаружила у организатора готовые манифесты к армии, силовикам и гражданскому населению Украины с призывами переходить на их сторону.

Организатору и его пособникам грозит 10 лет заключения.

Примечательно, что после вторжения военных сил рф на территорию Украины на российских сайтах начала массово распространяться информация о якобы планах создания так называемой "Федеративной республики Украина", пишет radiosvoboda.org.

Ранее стало известно, что в СБУ сумели завладеть секретными документами российских военных, которых украинские силовики разбомбили под Гостомелем. Среди этих документов поименные данные на российских оккупантов, а также секретные пароли и шифры.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россиянам стало все труднее скрывать потери в войне с Украиной. В ближайшее время по всей россии пройдут похороны российских солдат, которых за десять дней войны в Украине погибло более 10 тысяч. На фоне больших потерь на фронте путин снова угрожает Украине.

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#Украина #Республики #Оккупанты
СБУ стоят на страже нашей безопасности
Украина
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