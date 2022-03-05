Укр

Российские нацисты бомбят мирную Сумщину: видео разрушений

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На Сумскую область был нанесен авиаудар Новость обновлена 05 марта 2022, 12:46
На Сумскую область был нанесен авиаудар

Россияне снова обстреляли жилые дома.

Десятый день войны для украинцев начался с обстрела украинских городов. Вражеская авиация нанесла авиаудары по жилым домам в Белой Церкви, а также атаковала Одесскую область. Однако кроме этого, от обстрелов пострадала и Сумская область.

Про обстрелы Сум написал в своем Telegram-канале руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

Российская авиация нанесла точечные удары по городу Сумы, обстреляв также некоторые инфраструктурные объекты. Также под бомбежку попал и город Лебедин, жители которого уже второй день живут без электроэнергии.

"С самого утра на окраинах города начали взрываться снаряды" — сообщил Живицкий, отметив, что пока нельзя оценить причиненный ущерб городам, ведь обстрел продолжается.

Напомним, что с начала войны вражеские войска пытаются захватить Мариуполь. В городе сложилась критическая ситуация, люди остались без воды и тепла. От обстрелов пострадали мирные жители – в городе много раненных.

Также от российской оккупации страдает и жители Херсона. Херсонцы, несмотря на опасность, продолжают выходить на митинги против рф.

Теги:
#Украина #Сумы #Россия #Война #Обстрелы
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