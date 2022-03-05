Война уже пошла не так, как планировал путин, Украина победит — Блинкен

Любые варианты с установлением российской власти в Украине невозможны

Украина героически держит оборону против российского фашистского нашествия уже десятый день подряд. Однако общая устойчивость народа и желание защитить свою землю, безусловно, приведет нашу страну к победе.

Такое мнение об Украине придерживается госсекретарь Штатов Энтони Блинкен, о чем и информирует служба BBC.

По словам чиновника, он не может просчитать, сколько времени еще будут продолжаться военные действия, однако говорить о неотвратимом проигрыше украинского государства нет смысла. Это подтверждает всеобщая стойкость украинцев.

"Если Москва стремится каким-то образом попытаться свергнуть власть и установить собственный марионеточный режим, 45 миллионов украинцев так или иначе отвергнут это", — подчеркнул он в разговоре с журналистами.

Блинкен убежден, что война изначально пошла не так, как на это рассчитывал кровавый диктатор Владимир Путин. Быстрое и значительное сопротивление украинских военнослужащих и бойцов теробороны, а также отвага гражданских людей останавливает российское нашествие во всех населенных пунктах государства.

По мнению Блинкена, Украина способна победить россию в этой никому ненужной войне, которая началась из-за имперских амбиций отдельных политиков.

О том, что противник дестабилизирован, свидетельствуют и постоянные данные от Генштаба ВСУ по потерям и общему поведению русских солдат. Все больше и больше бойцов вражеской армии выбирают плен, а не бой с украинцами.