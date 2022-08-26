Хаотичну політику путіна пояснили психічними відхиленнями

Те, що путін своїми діями шкодить навіть власній країні, можна пояснити безладом у його голові

Хаотична політика володимира путіна, яка завдає стільки шкоди, в тому числі самій росії, і не приносить жодних плодів, може бути спричинена аномальним складом психіки кремлівського диктатора. Це припустив міжнародний редактор австралійського видання The Australian Грег Шерідан, коментуючи нещодавнє вбивство у москві пропагандистки дар’ї дугіної та масовий від’їзд євреїв з росії до Ізраїлю.

Журналіст вказав на масу нестиковок в офіційній версії кремля про те, що дугіну буцімто убила українка на ім’я Наталія Вовк. А також на те, що путін примудрився зіпсувати стосунки з Ізраїлем – останньою західною країною, яка намагалась на державному рівні ставитись до росії нейтрально і за яку нормальна людина трималась би обома руками. Зокрема оглядач нагадав, що у травні через свою пряму критику вторгнення в Україну і допомогу українським біженцям росію змушений був покинути головний рабин москви Пінхас Гольдшмідт. Його невістка стверджувала, що цей від’їзд став по суті вигнанням. В ефірі програми The Bolt Report Шерідан сказав: "Звісно, путін, як всі божевільні, нарцисичні диктатори, що з’їхали з глузду, не може витерпіти жодної критики".

Про те, що рашистський диктатор почав втрачати зв'язок з реальністю, ще у 2014 році після анексії Криму заявила колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель. Різні психіатри також знаходили у нього ознаки багатьох психічних розладів – від психопатії до нападів неконтрольованої люті через постійне вживання стероїдів.

Як повідомляв "Телеграф", український лікар доктор Комаровський назвав хворобу, яка могла стати ускладненням перенесеного коронавірусу і порушити розумові функції путіна.