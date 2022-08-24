Чи був другий труп? Ексдепутат Держдуми рф звернув увагу на дивний момент у загибелі Дугіної (відео)

Російські структури не говорять про другого загиблого внаслідок вибуху

Після похорону Дар'ї Платонової, дочки російського громадського діяча Олександра Дугіна, якого Вікіпедія називає "ідеологом рашизму", колишній депутат Держдуми рф Ілля Пономарьов звернув увагу на один дивний момент у загибелі росіянки.

Пономарьов зазначив, що в машині з нею знаходилася ще одна людина, про яку чомусь мовчать і ЗМІ, і російська влада. Про це колишній російський депутат розповів під час акції під посольством росії у Києві, передає кореспондент "Телеграфа".

"Її викинуло вибухом з машини. В офіційній хроніці видно, що вона лежала за метрів 10 від машини. Власне і сам Дугін-старший знаходився поряд з нею. Був ще один чоловік у машині, його тіло постраждало дуже сильно. Про нього нічого невідомо. Невідомо, хто він, а російські офіційні структури про нього нічого не кажуть, що наводить на різні міркування. Я не довіряю версії, що вона не загинула", — зазначив Пономарьов.

Нагадаємо, 20 серпня в Підмосков’ї було підірвано джип Дар’ї Платонової. Дівчина загинула на місці. Росіяни відразу знайшли "український слід" у цій справі, проте відповідальність за вибух Платонової взяли на себе партизани "Національної республіканської армії". Вже 22 серпня ФСБ рф заявила, що вбивство дочки Дугіна розкрито, а у справі нібито замішані українці. Пізніше в росії опублікували "відеодокази" цього.

23 серпня на похороні пропагандистки російський політик процитував гасло нацистів, а фото загиблої у труні наробило чимало галасу в мережі.