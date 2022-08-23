Блогер та офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін розповів, що не так з реакцією "хороших росіян" на ліквідацію дочки Олександра Дугіна

Не домашні пуделі

Чому ви так здивовані жаху російських лібералів та "опозиції" від факту ліквідації доньки Дугіна? Вони чудово розуміють, що це скринька Пандори. Вся ця братія не бажає розвалу РФ або повалення російської культури та миру. Їм заважає лише Путін та його оточення. І все.

Хіба дочка якогось Невзорова не є патріоткою Росії? Хіба Ходорковський не любить Росію і не вважає, що окупований Крим тепер є частиною імперії? Хіба у всяких Латиніних та Собчак немає друзів-патріотів? Може, поміркованих, але патріотів — які за Росію та за її майбутнє та добробут. Просто Путін заважає.

Вся ця братія — це соціальні расисти, і їх дратує, що за Путіна вони не можуть сидіти у кришталевих вежах. Коли українці вбивають чмонь з ЗС РФ це одне; жебраків-чмонь з периферії імперії їм не шкода: вони зневажають усю цю чернь.

Вони дуже хотіли б, щоб українці були такими домашніми та милими пуделями. Гарними, слухняними та такими, що кусають по команді безрідних дворняг, якщо це потрібно. А ось вбивство Дугіної – це відхилення від правил гри. Це страшно. Завтра вб’ють доньку Невзорова, наприклад, а післязавтра половину друзів Собчак. А що далі?

Хороших росіян не буває. Це марення та нонсенс. Єдиний сумлінний громадянин РФ — той, хто прокидаючись вранці, запитує себе, що він зробив для розвалу та знищення Росії; він витрачає всі свої гроші на ЗСУ, вивчає англійську та читає Байрона та Шекспіра, видавлюючи з себе по краплині берізки достоєвщину та Пушкіна.

Ось така людина — друг та союзник України та вільного світу. Будь-яка інша — або відкритий, або соромиться, але імперець.

Тех. зауваження наостанок: чому я пишу "дочка Дугіна"? Бо вона не була самостійною особистістю. Дугін змалку вирощував і виховував у ній породисту людожерку. Ніяка людина ніколи не буває островом — кожна людина це півострів, і Дугін це правило не обходить стороною.

Джерело: Facebook-сторінка Ігаля Левіна