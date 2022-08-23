Блогер и офицер армии обороны Израиля Игаль Левин рассказал, что не так с реакцией "хороших русских" на ликвидацию дочери Александра Дугина

Не домашние пудели

Почему вы так удивлены ужасу русских либералов и "оппозиции" от факта ликвидации дочки Дугина? Они прекрасно понимают, что это ящик Пандоры. Вся эта братия не желает развала РФ или низвержения русской культуры и мира. Им мешает только Путин и его окружение. И все.

Разве дочь какого-нибудь Невзорова не патриотка России? Разве Ходорковский не любит Россию и не считает, что оккупированный Крым теперь часть империи? Разве у всяких Латыниных и Собчак нет друзей-патриотов? Может, умеренных, но патриотов — которые за Россию и за ее будущее и благополучие. Просто Путин мешает.

Вся эта братия — это социальные расисты, и их бесит, что при Путине они не могут восседать в башнях из хрусталя. Когда украинцы убивают чмонь из ВС РФ это одно; нищих чмонь с периферии империи им не жалко: они презирают всю эту чернь.

Они очень хотели бы, чтобы украинцы были такими домашними и милыми пуделями. Красивыми, послушными и кусающими по команде безродных дворняг, если это нужно. А вот убийство Дугиной — это отклонение от правил игры. Это страшно. Завтра убьют дочку Невзорова, например, а послезавтра половину друзей Собчак. А что дальше?

Хороших русских не бывает. Это бред и нонсенс. Единственный совестный гражданин РФ — тот, кто просыпаясь утром, спрашивает себя, что он сделал для развала и уничтожения России; он тратит все свои деньги на ВСУ, изучает английский и читает Байрона и Шекспира, выдавливая из себя по капле березки достоевщину и Пушкина.

Вот такой человек — друг и союзник Украины и свободного мира. Любой иной — или открытый, или стесняющийся, но имперец.

Тех. замечание напоследок: почему я пишу "дочка Дугина"? Потому что она не была самостоятельной личностью. Дугин с малых лет растил и воспитывал в ней породистую людоедку. Никакой человек никогда не бывает островом — каждый человек это полуостров, и Дугину это правило не обходит стороной.

Источник: Facebook-страница Игаля Левина