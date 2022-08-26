Хаотичную политику путина объяснили психическими отклонениями

То, что путин своими действиями вредит даже своей стране, можно объяснить беспорядком в его голове

Хаотическая политика Владимира Путина, причиняющая столько вреда, в том числе самой россии, и не приносящая никаких плодов, может быть вызвана аномальным складом психики кремлевского диктатора. Это предположил международный редактор австралийского издания The Australian Грег Шеридан, комментируя недавнее убийство в Москве пропагандистки Дарьи Дугиной и массовый отъезд евреев из россии в Израиль.

Журналист указал на массу нестыковок в официальной версии кремля о том, что дугину якобы убила украинка по имени Наталья Вовк. А также на то, что путин умудрился испортить отношения с Израилем – последней западной страной, которая пыталась на государственном уровне относиться к россии нейтрально и за которую нормальный человек держался бы обеими руками. В частности, обозреватель напомнил, что в мае из-за своей прямой критики вторжения в Украину и помощи украинским беженцам россию вынужден был покинуть главный раввин москвы Пинхас Гольдшмидт. Его невестка утверждала, что этот отъезд стал по сути изгнанием. В эфире программы The Bolt Report Шеридан сказал: "Конечно, путин, как все сумасшедшие, нарциссичные, спятившие диктаторы, не может выдерживать никакой критики".

О том, что рашистский диктатор начал терять связь с реальностью, еще в 2014 году после аннексии Крыма заявила бывший канцлер Германии Ангела Меркель. Различные психиатры также находили у него признаки многих психических расстройств – от психопатии до приступов неконтролируемой ярости из-за постоянного употребления стероидов.

Как сообщал "Телеграф", украинский врач доктор Комаровский назвал болезнь, которая могла стать осложнением перенесенного коронавируса и нарушить умственные функции путина.