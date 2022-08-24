Был второй труп? Экс-депутат Госдумы рф обратил внимание на странный момент в гибели Дугиной (видео)

Российские структуры не говорят о втором погибшем в результате взрыва

После похорон Дарьи Платоновой, дочери российского общественного деятеля Александра Дугина, которого Википедия называет "идеологом рашизма", бывший депутат Госдумы рф Илья Пономарев обратил внимание на один странный момент в гибели россиянки.

Пономарев отметил, что в машине с ней находился еще один человек, про которого почему-то молчат и СМИ, и российские власти. Об этом бывший российский депутат рассказал во время акции под посольством россии в Киеве, передает корреспондент "Телеграфа".

"Ее выкинуло взрывом из машины. В официальной хронике видно, что она лежала в метрах 10-и от машины. Собственно и сам Дугин-старший находился рядом с ней. Был еще один человек в машине, его тело пострадало очень сильно. Про него ничего не известно. Неизвестно, кто он, а российские официальные структуры про него ничего не говорят, что наводит на самые разные размышления. Я не доверяю версии, что она не погибла", — отметил Пономарев.

Напомним, 20 августа в Подмосковье был взорван джип Дарьи Платоновой. Девушка погибла на месте. Россияне тут же нашли "украинский след" в этом деле, однако ответственность за взрыв Платоновой взяли на себя партизаны "Национальной республиканской армии". Уже 22 августа ФСБ рф заявила, что убийство дочери Дугина раскрыто, а в деле якобы замешаны украинцы. Позже в рф опубликовали "видеодоказательства" этого.

23 августа на похоронах пропагандистки российский политик процитировал лозунг нацистов, а фото погибшей в гробу наделало немало шуму в сети.