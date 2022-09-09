В МАГАТЭ бьют тревогу по Запорожской АЭС, Польша и Канада обратятся в ООН с предложением

Ситуация на станции вновь тревожная

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Польша и Канада предложат ООН создать зону ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает reuters. Западные партнеры подготовили проект резолюции для заседания Совета ООН по ядерной безопасности, которое состоится в ближайшее время.

В проекте содержится призыв к россии "немедленно прекратить все действия на Запорожской АЭС и любых других ядерных объектах в Украине, чтобы компетентные органы восстановили полный контроль над всеми ядерными объектами в пределах международно признанных границ Украины".

Добавим, что Оператор Запорожской АЭС (компания "Энергоатом") рассматривает возможность остановки единственного работающего реактора.

Об этом рассказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии для официального сайта Международного агентства по атомной энергии. По его словам, оператор больше не уверен в возобновлении внешнего электроснабжения после ночного обстрела. В МАГАТЭ призвали немедленно прекратить обстрелы в районе Запорожской АЭС.

"Оператор, больше не уверенный в восстановлении внешнего электроснабжения, рассматривает возможность остановки единственного оставшегося работающего реактора", — заявил Гросси.

Ранее сообщалось, что 6 сентября, в МАГАТЭ опубликовали отчет по итогам инспекции ЗАЭС. Военный эксперт Олег Жданов назвал этот отчет вялым.