Парад украинских флагов на Харьковщине: сеть заполонили фото и видео с бойцами ВСУ

Украинские силы обороны шаг за шагом освобождают родину

В четверг, 8 сентября, на 197-й день полномасштабного вторжения рф в Украину в сети распространяются фото и видео с украинским флагом над Балаклеей (Харьковская область) и не только.

Официально Генштаб ВСУ и власти хранят молчание по поводу наступления на Харьковщине, но некоторые СМИ подтверждают освобождение города. На освобожденных территориях Харьковщины вновь реет украинский флаг.

Балаклея на карте Украины

Жители Балаклеи подтвердили "Стране", что в город зашли ВСУ.

"Зашли с западной стороны, была автоматная стрельба в городе, но недолгая. Сейчас тихо. Городских боев не было. Судя по всему, русские сами ушли", — рассказал местный житель.

Над Балаклеей подняли украинский флаг.

Еще одно фото из центра Балаклеи

Официальный Киев пока не подтверждает освобождение города, однако Глава Офиса президента Андрей Ермак намекнул на успехи на фронте, опубликовав в telegram флаг Украины.

Кроме того, в сети начался настоящий флешмоб. Украинские солдаты массово публикуют фото с украинским флагом на освобожденных территориях.

Видео из Волохова Яра

Украинский солдат в Ивановке

Видео из Борщовки

Украинский солдат в Шевченково

Успешное продвижение украинских военнослужащих вглубь Харьковской области вселяет надежду на скорейшую деоккупацию региона от российских захватчиков. Если скорость продвижения нашей армии не будет снижена, то есть вероятность полного освобождения Харьковщины уже к концу нынешней осени.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие населенные пункты ВСУ освободили за неделю.