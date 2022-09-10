Раб не может быть креативным: в Институте нацпамяти назвали три главных различия украинцев и россиян

Украинцы всегда имели свободу в своем культурном коде, и снова доказали это с началом войны

Пока наши защитники вовсю пытаются разбить вражеские войска на восточных флангах фронта, продвигаясь на Харьковщине, россияне продолжают заниматься пропагандой и очернением ВСУ. Казалось бы: представители двух похожих народов, а ведут себя так по-разному. По мнению главы Института национальной памяти Украины Антона Дробовича, этому есть логическое объяснение, ведь на самом деле мы не только сейчас, а и исторически очень отличаемся от российских оккупантов.

Более детально специалист объяснил в интервью "Украинской правде". Дробович уверен: нынешняя полномасштабная война лишь доказала, насколько свободолюбивым является украинский народ.

К слову, именно высокая оценка свободы, как явлению, и является первым главным отличием между украинцами и россиянами. При этом она появилась не только сейчас, а была и во времена князей, и во времена казаков, и, конечно же, в период "УНР".

"О ценности свободы большинство населения лишь теоретически размышляло, начиная с 1991 года. Но даже уже во время Революции на граните стало понятно, что этот народ [украинский — ред.] так легко не одолеть", — подчеркивает Антон Дробович.

Также украинцы имеют острую непереносимость несправедливости.

"Даже многих абсолютно пророссийских людей, которые росли в Украине, в этом заповеднике свободы, возмутило пренебрежение человеческим, когда они столкнулись с военным сапогом рф, — поясняет эксперт. — Возмущение было столь большим, что ощущение достоинства вспыхнуло невероятно".

Третья вещь, что является весьма отличает наши народы — это невероятная креативность украинских граждан. Дробович подчеркивает: сейчас она проявляется абсолютно везде. Это касается как бизнеса, так и тактики на поле боя. Интересно, что и этот момент тесно связан со свободой.

"Раб не может быть креативным. Да, вопреки системе можно, но в большинстве случаев для творчества нужна свобода", — говорит специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что с начала вторжения рф по Украине были выпущены тысячи ракет, которые все же не смогли сломить наше сопротивление. Полковник ВСУ Юрий Игнат рассказал, каких снарядов стоит опасаться больше всего.

Помимо этого мы также писали, как у россиян изменилась тактика насчет использования боевой авиации.