Враг изменил тактику насчет авиации: полковник ВСУ объяснил нюансы

В небо над подконтрольной Киеву территорией взмывают только украинские самолеты

Украинские военнослужащие продолжают отчитываться об уничтожении вражеской техники, среди которых порой находятся и единицы боевого авиафлота рф. При этом противник значительно изменил свой подход к использованию самолетов и вертолетов в воздушном пространстве Украины. По словам спикера командования Воздушных Сил ВСУ, полковника Юрия Игната, россияне опасаются расширения списка потерь, который у них и так весьма обширный.

Больше деталей военнослужащий раскрыл в интервью "РБК-Украина". Он подчеркнул, что враг игнорирует территорию над подконтрольными Украине регионами уже почти четыре месяца. Это свидетельствует о серьезном изменении тактики.

Это и не удивительно, ведь Украина регулярно получает от западных союзников новое вооружение, в том числе и для укрепления противовоздушной обороны. Российская армия успела потерять достаточно солдат и дорогой техники, чтобы дополнительно рисковать еще и остатками военной авиации. Однако в этот расклад не входят территории, находящиеся под временной оккупацией.

"Украину усилено средства противовоздушной обороны малого радиуса действия. Речь идет про ПЗРК разных видов как советского, так и заграничного производства, — говорит Юрий Игнат. — Эти средства ПВО имеют дальности от 4,5-7 километров. Поэтому враг почуял угрозу для своей авиации и решил не залетать на территорию, подконтрольную нашим силам ПВО".

Военный отметил, что в основном российская авиация активна к "переднему краю" фронта: сбрасывает боеприпасы на позиции ВСУ, бьет по технике, а также наводит ужас на мирных жителей.

Впрочем, украинские пилоты всячески противостоят врагу в небе. Ежедневно, по словам Юрия Игната, представители Воздушных Сил Украины совершают до 50 вылетов в разных регионах нашей страны. Они выполняют как боевые задания, так и транспортировку важных грузов.

Отметим, что всего у границ Украины может находиться до четырех сотен вражеских самолетов. Вероятно, с помощью подобного накопления сил россияне надеются запугать мирное население еще больше.

При этом ВСУ пока останутся без поставок американских истребителей. На то есть несколько объективных причин.