Россияне выпустили по Украине тысячи ракет: полковник ВСУ назвал наиболее опасные

Некоторые снаряды перед атакой вылетают в стратосферу, что увеличивает силу их удара

После начала полномасштабной российской агрессии против Украины россия выпустила по мирным городам нашей страны тысячи боеприпасов. Одними из самых смертоносных являются "Кинжалы", баллистические ракеты, способные преодолевать сопротивление воздуха настолько, что на некоторое время перед атакой попадают в космос. Именно такие снаряды были использованы оккупантами во время жесткой июльской атаки на Винницу, в результате которой погибли десятки людей.

Почему они так опасны и могут ли их отследить украинские системы противовоздушной обороны, "РБК-Украина" рассказал полковник ВСУ, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Военнослужащий подчеркнул, что в сравнении с теми же "Искандерами" российские "Кинжалы" являются куда большей угрозой для украинских граждан.

По его словам, увидеть такие баллистические ракеты вполне возможно, однако это слишком сложный процесс. Все дело в том, каким образом ее запускают и как она потом атакует.

Ракета "Кинжал" является сверхзвуковой

Отметим сразу, что "Кинжалами" может бить исключительно вражеская авиация. В качестве обманного маневра россияне нередко поднимают в воздух сразу несколько самолетов, но носителем ракеты может быть лишь один из них.

"Кинжал" могут нести три типа самолетов. Они, в том числе, используют МиГ-31, — отмечает Юрий Игнат. — Один из десятка самолетов выпускает такую ракету, которая сразу залетает в стратосферу и летит на высокой скорости вниз. Времени для того, чтобы эффективно ее выявить и попробовать сбить, невероятно мало".

Точное количество выпущенных по Украине "Кинжалов", к сожалению, нет. Часть источников утверждает, что их использовали всего трижды, другая — что от десяти до пятнадцати раз.

Отметим также и тот момент, что за последние несколько месяцев враг значительно изменил свою тактику насчет использования боевой авиации. Юрий Игнат четко объяснил, как именно и по какой причине.

Также "Телеграф" рассказывал о последних событиях на различных направлениях фронта. Для этого мы использовали свежие карты боев в Украине от Института изучения войны.