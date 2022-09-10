Ракетный обстрел Украины: куда ночью попали оккупанты (видео)

Во многих населенных пунктах сохраняется угроза не только ракетного, но и артиллерийского обстрела

Несмотря на провалы на фронте российские агрессоры не оставляют в покое украинцев — в ночь на 10 сентября они не давали спать взрывами жителям Харькова, Николаева, Днепра и многих менее крупных населенных пунктов.

В Днепре сообщают о взрывах в пригороде. Вспышку видели около 01:20. Также над городом была сбита крылатая ракета — это официально подтвердили в воздушном командовании.

В региональных пабликах в телеграм появилось видео вспышки в небе. Затем — на земле под местом полыхнуло как от падения обломков. Есть ли разрушения и пострадавшие пока неизвестно.

Жители Харькова слышали взрывы в отдалении — сообщается, что удар пришелся на область. Предварительно — в Нововодолажском районе. Сообщалось о пуске ракет с российской Белгородщины.

В Николаеве также слышали взрывы — воздушная тревога началась в 1:11, о взрывах сообщили почти сразу, по некоторым данным сирена еще не успела утихнуть. Есть свидетельства о нескольких прилетах, но официальной информации пока не поступало. В Херсонской области сообщали о пуске ракет российскими оккупантами в сторону Николаева.

О взрывах сообщали и из оккупированного Мелитополя. Там они прозвучали незадолго до полуночи, но их природа неясна.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге и востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Кроме освобожденных населенных пунктов в Харьковской области, есть также уничтожение дорогостоящей техники россия в Запорожской. Оккупантам на Харьковщине станет тяжелее — сообщается об уничтожении моста через реку Оскол.