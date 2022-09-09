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"Мы еще ничего не начинали": ВСУ на Запорожском направлении уничтожили техники россиян на десятки миллионов (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Дорогая техника россиян стала очередной целью, уничтоженной ВСУ Новость обновлена 09 сентября 2022, 15:10
Дорогая техника россиян стала очередной целью, уничтоженной ВСУ

Под прицел попал новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1"

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов не только на передовой, но и в тылу, где вражеская армия успела осесть. Накануне мощный удар был нанесен по скоплению россиян в Запорожской области, что привело к значительным потерям живой силы врагов и их дорогостоящей техники.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом ВСУ/AFU StratCom).

Отмечается, что при ударе по Васильевке Запорожской области украинским военным удалось уничтожить новейшую российскую РЭБ "Москва-1" стоимостью 57 миллионов долларов. Подтверждение тому военнослужащие показали на фото.

"Мы еще ничего не начинали", — коротко написали военные.

ВСУ на Запорожье уничтожили РЭБ Москва за 57 миллионов долларов
ВСУ на Запорожье уничтожили РЭБ Москва за 57 миллионов долларов
ВСУ на Запорожье уничтожили РЭБ Москва за 57 миллионов долларов
  • Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЕБ) "Москва-1" — прибор, который сканирует воздушное пространство и при обнаружении оснащенной радиоэлементами техники противника передает эти данные средствам радиоэлектронной борьбы ПВО и ВВС, чтобы они могли нейтрализовать цели. От обычных радаров РЭБ "Москва-1" отличается тем, что он способен работать в режиме пассивной радиолокации – улавливает собственное излучение цели, но остается невидимым для противника. Ценность этого прибора еще и в том, что он ловит излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 400 км.

Напомним, что тем временем украинские военные на Херсонском направлении таковой не теряют времени и уничтожают врага. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 59 российских оккупантов. Кроме того, наша авиация нанесла 6 точных ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265 ударов по позициям вражеской армии.

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#Запорожская область #Техника #Потери #Армия РФ