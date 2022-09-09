"Мы еще ничего не начинали": ВСУ на Запорожском направлении уничтожили техники россиян на десятки миллионов (фото)

Под прицел попал новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Москва-1"

Силы обороны Украины продолжают уничтожать российских оккупантов не только на передовой, но и в тылу, где вражеская армия успела осесть. Накануне мощный удар был нанесен по скоплению россиян в Запорожской области, что привело к значительным потерям живой силы врагов и их дорогостоящей техники.

Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщили в Telegram-канале центра стратегических коммуникаций ВСУ (СтратКом ВСУ/AFU StratCom).

Отмечается, что при ударе по Васильевке Запорожской области украинским военным удалось уничтожить новейшую российскую РЭБ "Москва-1" стоимостью 57 миллионов долларов. Подтверждение тому военнослужащие показали на фото.

"Мы еще ничего не начинали", — коротко написали военные.

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЕБ) "Москва-1" — прибор, который сканирует воздушное пространство и при обнаружении оснащенной радиоэлементами техники противника передает эти данные средствам радиоэлектронной борьбы ПВО и ВВС, чтобы они могли нейтрализовать цели. От обычных радаров РЭБ "Москва-1" отличается тем, что он способен работать в режиме пассивной радиолокации – улавливает собственное излучение цели, но остается невидимым для противника. Ценность этого прибора еще и в том, что он ловит излучение самолетов и крылатых ракет на расстоянии до 400 км.

Напомним, что тем временем украинские военные на Херсонском направлении таковой не теряют времени и уничтожают врага. В частности, за минувшие сутки было ликвидировано 59 российских оккупантов. Кроме того, наша авиация нанесла 6 точных ударов, а ракетно-артиллерийские подразделения – 265 ударов по позициям вражеской армии.