"Откобзонили" почти 60 оккупантов и уничтожили 2 склада: стало известно об успехах ВСУ на Юге

Украинская авиация нанесла 6 ударов по врагу, а ракетно-артиллерийские подразделения — 265 точных поражени

Украинские защитники на Юге продолжают поддерживать своих собратьев на Востоке страны, нанося мощные удары по живой силе и военной технике русских оккупантов.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Военные отмечают, что за сутки ликвидировано 59 рашистов. Кроме того, наша авиация нанесла 6, а ракетно-артиллерийские подразделения — 265 точных поражений.

"Мосты находятся под плотным огневым контролем без возможности ремонта и использования", — подчеркнули в ОК "Юг".

Помимо ликвидированных путинистов потери врага за день составили: 3 реактивные системы залпового огня "Ураган" и транспортно-зарядная машина для них; 2 самоходных орудия артиллерии "Пион"; самоходная гаубица "Мста-С"; 3 самоходные артиллерийско-минометные установки; танк Т-72; 6 единиц автобронетехники.

"Также уничтожены 2 склада боеприпасов в Бериславском районе и паромная переправа в Новой Каховке", — добавили военные.

Несмотря на глубокую ночь, украинцы живо реагируют на сообщения военных, размещая в комментариях слова благодарности украинским воинам, а также сердечки в цветах национального флага.

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Напомним, что по словам начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексея Громова, в ходе контрнаступление ВСУ в Харьковской области освобождено более 700 квадратных километров территории, а под контроль Украины вернулись свыше 20 населенных пунктов.