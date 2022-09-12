Він жив сценою, але пішов боронити Україну: у боях загинув заслужений артист Олександр Шаповал

У артиста залишилися дружина та двоє дітей

Під час боїв проти російських окупантів загинув заслужений артист Олександр Шаповал.

Інформацію про загибель артиста та педагога дуетного танцю KSBC підтвердила прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар у своєму Інстаграмі.

"Він був видатним артистом, кожна наша партія була наповнена таким життям…тому, що він один із небагатьох, хто жив сценою", — написала Кухар і виклала кілька спільних фотографій.

Олександр Шаповал грав у виставах Кармен-сюїта, Юлій Цезар та інших, крім того, він був викладачем дуетно-класичного танцю.

У нього залишилися дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося раніше, у боях проти російських окупантів загинув розвідник Володимир Малецький із позивним "Маорі". Він був уродженцем Маріуполя і брав участь в обороні рідного міста, обложеного російськими окупантами, однак свою смерть він зустрів під час боїв у Херсонській області.

Також днями стало відомо про загибель відомого воїна АТО, бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який минулого року увірвався до будівлі уряду із вибуховим пристроєм. Чоловік, попри контузію та поранення, які отримав раніше, все одно добровільно повернувся до армії, щоб захищати Україну.