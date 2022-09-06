Пройшов Маріуполь, але загинув під Херсоном: Україна прощається із розвідником "Маорі"

Військовий не боявся вирушати туди, де було найбільш гаряче і небезпечно

В Україні уже 195 день триває війна, яка щодня приносить трагічні звістки з фронту, забираючи достойних синів держави. Так у ніч проти 6 вересня стало відомо про загибель розвідника Володимира Малецького із позивним "Маорі".

Про це у соцмережах повідомили друзі та знайомі військовослужбовця. Як написала на своїй Facebook-сторінці журналістка Анна Молчанова, Малецький був уродженцем Маріуполя і брав участь в обороні рідного міста, взятого російськими окупантами в облогу. "Він до останнього захищав рідний Маріуполь та дивом вижив, а вчора загинув у боях за Херсон. "Маорі" з 2015 на війні, віднедавна служив у розвідці морської піхоти", — зазначила вона. Військовий знайшов свою смерть на полі бою 5 вересня.

Володимира згадують як щирого, відкритого, доброго і з неймовірним почуттям гумору. Людину, яка посміхалась за будь-яких обставин і зберігала дитячу щирість в очах. За словами близьких, він називав війну "роботою" і часто похмуро жартував, при цьому вселяючи у близьких оптимізм.

Як повідомляв "Телеграф", днями стало відомо про загибель відомого воїна АТО, бійця батальйону "Айдар" Володимира Прохнича, який минулого року увірвався до будівлі уряду з вибуховим пристроєм. Чоловік попри контузію і поранення, які отримав раніше, все одно добровільно повернувся у військо, щоби захищати Україну.