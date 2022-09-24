Популярный украинский блогер погиб в боях с оккупантами

У мужчины остался новорожденный сын

В боях против российских оккупантов в ходе контрнаступления погиб блогер и военнослужащий ВСУ Евгений Брах (позывной "Мали").

Информацию о гибели военнослужащего сообщил его побратим Игорь Номан (позывной "Янки"). Брах пять лет служил во французском иностранном легионе, однако после начала вторжения вернулся в Украину, чтобы защищать страну с оружием в руках.

"Мали" был уроженцем Полтавской области и стал известен тем, что рассказывал о жизни и службе в рядах иностранного легиона, на его Инстаграм подписано более 46 тысяч подписчиков.

После начала вторжения россии Брах вернулся в Украину и вступил в ряды ВСУ, где проходил службу пулеметчиком.

У украинского защитника остались жена и новорожденный сын.

Как сообщалось ранее, в боях против российских оккупантов на Донецком направлении погиб известный украинский джитсер Анатолий Розвадовский. 24-летний спортсмен погиб после взрыва артиллерийского снаряда.

Кроме того, "Телеграф" писал, что недавно война унесла жизнь заслуженного артиста Украины и педагога дуэтного танца KSBC Александра Шаповала.