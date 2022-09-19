Прошел Иловайск, Гостомель и плен: чем запомнился и как погиб Герой Украины Сергей Жержевский

О бойце, защищавшем Киев в первые дни полномасштабного вторжения и погибшем во время боя в Луганской области, "Телеграфу" рассказали его сестра и боевой побратим

Указом президента Украины от 16 сентября старшему солдату Сергею Жержевскому (позывной "Жорж") присвоено звание Героя Украины с удостаиванием ордена "Золотая звезда" (посмертно). О бойце, который прошел Иловайск, плен, защищал Киев в первые дни полномасштабного вторжения и погиб во время боя в Луганской области, "Телеграфу" рассказали его младшая сестра и побратим.

"После плена Сергей вернулся в армию"

Для Сергея Жержевского с Кировоградщины война, как и для тысяч соотечественников, началась в 2014-м. Тогда 26-летний, он ушел на фронт добровольцем. Родные говорят, что не мог поступить иначе.

– Я была подростком. Единственное, что знаю, когда все началось, Сергей сказал: "Кто, если не я, будет вас защищать?!", — рассказала сестра бойца Наталья Жержевская. – Мама его отговаривала, но в этом не было смысла: если брат что-то решил, он это делал. Хотя Сергей был, можно сказать, своеобразным человеком, неэмоциональным, но проявлял свои чувства поступками. Он очень любил нас всех – брата и четырех сестер. Фактически заменил нам отца, обо всех заботился, младших учил писать и читать, готовил в школу.

Сергей берег семью и ничего не рассказывал о боевых буднях, а они проходили "на нуле" и были крайне опасны. Вместе с побратимами боец освобождал города в Донецкой области – Попасную, Лисичанск, Курахово.

- В АТО Сергея сопровождали риски и везения, — говорит друг Сергея Игорь Сильчин ("Байрон"), боец 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. — Одна из таких ситуаций, какой он со мной поделился: в 2014-м техники было немного, поэтому военные пользовались и автобусами "Богдан". Как-то двигались на таком, в салоне было около 18 бойцов. Попали в засаду, под перекрестный огонь. Погибли все, кроме Сергея. Он сидел на ступеньках, а дверь была открыта, и с началом стрельбы выкатился на траву. Лежал, возможно, в 10 метрах от россиян, они дали автоматную очередь, одну, другую, несколько пуль попали в каску Сергея, но его не ранило. И тут откуда-то вылетела украинская БМП, россияне сбежали, и он попал к своим.

Сергей Жержевский с побратимами

Но и на этом испытания для Сергея не закончились, он оказался в самой горячей точке фронта – в Иловайском котле. Шансы выбраться из которого целым были минимальны.

– Когда 29 августа 2014 года должен был произойти выход через "зеленый" коридор, часть бойцов решила прорываться с оружием отдельно от колонны, – продолжает рассказ Игорь. – Некоторые ребята понимали, к чему идет, и считали, что нужно себя подорвать, чтобы не попасть в руки врага. У Сереги, как он мне рассказывал, тоже были такие мысли, но он взял себя в руки и остался с ранеными, которых не на чем было вывозить. Затем был плен, где Сергей провел несколько месяцев и дождался обмена.

"Сергей был везунчиком, были сотни моментов, когда он мог погибнуть, но выживал чудом", — говорит сестра

Сестра Наталья добавляет, чт после освобождения из плена Сергей вернулся домой, но ненадолго. Отдохнул — и снова на службу.

- После нашего знакомства в мае 2015 года, когда я пришел в батальон спецназначения Нацгвардии "Донбасс", обратил внимание именно на то, что плен Серегу не сломал, — подчеркивает Игорь. – Потому что часто бывает наоборот. А он не пил, ничего не употреблял, занимался спортом. И первое впечатление у меня было о Сергее как о человеке, живущем достойно. Он внушал уважение своими поступками и принципиальностью. Был, например, известный скандал с генералом Александром Ледником – бывшим начальником Днепропетровской таможни. Он не просто был включен в список бойцов "Донбасса", но и попал в боевые распоряжения, его подали на получение статуса УБД. При этом чиновник, подлежавший люстрации, физически не присутствовал и никаких задач не выполнял. Серега и другие бойцы начали задавать вопросы, что за цирк творится, не получили ответа и пригласили журналистов. Тогда эти нарушения удалось прекратить, начались расследования, поиски виновных. И кто-то, может, испугался бы, но точно не Сергей.

Игорь и Сергей прослужили до осени 2016 года, когда Нацгвардию отвели сначала с первой линии, а затем совсем перебросили на полигон. Поэтому добровольцы ушли из подразделения и вернулись в гражданскую жизнь – Сергей, в частности, работал на строительстве в Европе и Украине.

"Нас поразило одним снарядом. Жорж погиб"

Начало полномасштабного вторжения застало Сергея в Киеве, где он жил в последнее время. Без колебаний бывший атошник снова с оружием в руках встал на защиту Родины.

- С братом не было связи, только через несколько дней узнала, что он уже на позициях в Киевской области, — говорит Наталья. – Сергей написал, ответил, что у него все хорошо. Он все делал молча, не любил, когда о нем говорят. Уже потом узнали от побратимов, что Сергей был в Гостомеле, Ирпене, Буче. В двух последних городах был один из первых, кто туда зашел, очень рискуя. А еще задержал мужчину, корректировавшего вражескую артиллерию по Ирпеню, после чего произошел переломный момент и перестали бить по городу.

Сергей Жержевский задержал российского корректировщика артиллерии по городу Ирпень

- Сергей всю жизнь так жил, геройствовал, — добавляет Игорь Сильчин, также вернувшийся в армию. – Знаю, что он отработал диверсионно-разведывательную группу на Оболони в Киеве – это известное событие начала эскалации конфликта. Затем в Киевской области в режиме разведки наводил украинскую авиацию по российским силам. На Черниговской трассе с побратимами попалил вражескую технику… То есть Серега очень многое сделал на этом направлении.

Когда уже не осталось целых автомобилей, Сергей воевал на велосипеде

Затем в составе батальона "Свобода" Сергей оказался на Донбассе, участвовал в обороне Рубежного, защищал административный центр Луганской области — Северодонецк.

- В Рубежном они попали в оперативное окружение, все трассы простреливались россиянами, это был риск большой сам по себе, — говорит Игорь. – Я его в разговорах просил беречься. Сергей настаивал, что исполняет свой долг. Следует отметить, что в той местности были другие подразделения, которые отказывались выполнять приказы, у них начались панические настроения. А вот Сергей с бойцами из "Свободы", чтобы это побороть, записывали видеообращения, говорили: будут защищать город до конца и победят.

Игорь добавляет, что Сергей хоть и был в звании старшего солдата, но исполнял в бою фактически обязанности командира роты. Он координировал не только действия своего подразделения, выбирая наиболее удачные для поражения врага позиции, но и смежников.

– Брат был везунчиком, у него было сотни моментов, когда он мог погибнуть, но выживал чудом, – говорит Наталья. – Но 6 июня произошло по-другому. Сергей попал под минометный обстрел. Его осколками ранило в солнечное сплетение и шею. Вот как нам об этом моменте рассказал его побратим Денис Попов: "Трагическое совпадение… Это был очень близкий прилет. Мы с Сергеем были в помещении. Текущие обстоятельства требовали нашего там присутствия. Жорж по рации держал связь с подразделением, которое было непосредственно в бою. Я помогал ему с координатами. Мы должны были быть недалеко от окна, потому что там был нормальный сигнал. Нас поразило одним снарядом. Жорж погиб".

Похоронили Сергея Жержевского с почестями на Лесном кладбище в Киеве. А через несколько месяцев президентским указом погибшему бойцу "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу" присвоено высшее отличие.

– Сергея в 2015-м наградили орденом "За мужество", а сейчас присвоено звание Героя Украины, о чем я узнала из новостного сюжета, – говорит Наталья. – Брат был невероятным человеком! И я очень хочу, чтобы о нем узнал весь мир! Он того заслуживает!

Указ о присвоении Сергею Жержевскому звания Герой Украины

– Война с 2014 года в целом и эта эскалация принесли столько смертей, столько увечий, – добавляет Игорь Сильчин. – Я сам сейчас ранен, мне повезло. А Сергею Жержевскому и еще одному достойному моему другу Владимиру Гунько (погиб 31 июля в Бахмуте. – Авт.) – нет. Они оба заплатили самым ценным – своей жизнью – за свободу Украины. Это нужно не утратить, сохранить и укрепить, довести дело до конца, чтобы они погибли не зря.