Он жил сценой, но пошел защищать Украину: в боях погиб заслуженный артист Александр Шаповал

У артиста остались жена и двое детей

Во время боев против российских оккупантов погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал.

Информацию о гибели артиста и педагога дуэтного танца KSBC подтвердила прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар в своем Инстаграм.

"Он был выдающимся артистом, каждая наша партия была наполнена такой жизнью… потому что он один из немногих, кто жил сценой", — написала Кухар и выложила несколько совместных фотографий.

Александр Шаповал играл в спектаклях Кармен-сюита, Юлий Цезарь и других, кроме того он был преподавателем дуэтно-классического танца.

У него остались жена и двое детей.

Как сообщалось ранее, в боях против российских оккупантов погиб разведчик Владимир Малецкий с позывным "Маори". Он был уроженцем Мариуполя и участвовал в обороне родного города, осажденного российскими оккупантами, однако свою смерть он встретил во врем боев в Херсонской области.

Также на днях стало известно о гибели известного воина АТО, бойца батальона "Айдар" Владимира Прохнича, который в прошлом году ворвался в здание правительства со взрывным устройством. Мужчина, несмотря на контузию и ранения, которые получил ранее, все равно добровольно вернулся в армию, чтобы защищать Украину.