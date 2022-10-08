Укр

"Худшее позади": ВСУ освободили еще один населенный пункт на Херсонщине

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ВСУ
ВСУ

Украина вернула под свой контроль еще один населенный пункт

Украинские военнослужащие освободили населенный пункт Шевченковка, который расположен в Херсонской области.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, благодаря действиям ВСУ над этим населенным пунктом вновь развевается украинский флаг.

"Здесь уже нет российских оккупантов, которые терроризировали и убивали. Самое худшее для этих светлых людей позади", — написал он.

По словам Янушевича, сейчас идут работы над тем, чтобы максимально быстро вернуть жителей деоккупированных населенных пунктов к нормальной жизни, а также обеспечить их всем необходимым для прохождения зимы.

Как сообщалось ранее, 2 октября стало известно, что ВСУ прорвали линию обороны оккупантов в Херсонской области и о том, что украинским защитникам удалось освободить несколько населенных пунктов и существенно оттеснить россиян.

4 октября в Оперативном командовании "Юг" привели список из восьми освобожденных населенных пунктов. Хоть на показанной ВСУ карте было заметно, что Шевченковка тоже находится на деоккупированной территории, но о восстановлении контроля над ней официально не сообщалось.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #Война