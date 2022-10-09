Укр

Отправятся домой в пакетах: ВСУ ликвидировали на Юге 83 оккупанта

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Украинские воины преодолевают водяную преграду Новость обновлена 09 октября 2022, 05:46
Украинские воины преодолевают водяную преграду

Также уничтожен российский пункт управления в Херсонской области

Украинские бойцы продолжают успешное уничтожение вражеских войск на всех фронтах, в том числе и в южных областях, нанося противнику урон в живой силе и технике.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Так, за прошедший боевой день наши воины уничтожили 83 русских солдата и офицера, а ракетно-артиллерийские подразделения отработали по врагу более 200 огневых задач.

По результатам их действий получены подтверждения о ликвидации:

  • 4 танков;
  • 4 гаубиц "Мста-Б";
  • 2 минометов 120-го калибра;
  • 7 единиц авто-бронетехники;
  • 3 складов боеприпасов;
  • 2 БПЛА типа "Орлан".

Кроме того, повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия "Пион", другая авто-бронетехника.

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Еще один момент, который не может не радовать украинцев – это уничтожение складов со смертоносными боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и пункт управления в Каховском.

Напомним, что еще одним знаковым событием вчерашнего дня стал взрыв на Крымском мосту. Несмотря на то, что в рф заявили о "подрыве" автомобиля, военный эксперт Олег Жданов заявил, что это была успешная операция украинских сил.

Теги:
#Враг #Потери #Генштаб #ВСУ