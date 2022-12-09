В Донецкой области оккупанты убили рекордсмена Украины

На фронте погиб мастер спорта Ярослав Хибовский

Известный украинский спортсмен Ярослав Хибовский погиб, защищая родину от российских оккупантов. Недавно также на фронте убили фаната "Карпат".

Ярослав Хибовский родом из Винницы был мастером спорта и рекордсменом Украины по пауэрлифтингу.

Ушедший служить на военную службу по контракту, Ярослав был сержантом 2-го механизированного взвода механизированной роты.

5 декабря во время штурмовых действий российских оккупантов, возле населенного пункта Нетайлово Донецкой области, наш защитник получил ранения несовместимые с жизнью, сообщает глава Тульчинской РГА Александр Гаврилюк.

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения рф в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.