Був байдужим до подій в Україні після 2014 року: де зараз ексучасник першої "Фабрики зірок" Мільковський і що каже про війну

Соліст гурту "Нерви" довго мовчав про війну

Євген Мільковський, відомий як фронтмен українського гурту "Нерви" та учасник "Фабрики зірок -1". До початку повномасштабного вторгнення він ніяким чином не висловлювався про війну, а після 24 лютого зізнався, що був байдужим до подій в Україні.

Після 2014 року Євген Мільковський разом із гуртом їздив до Росії з концертами, але після 24 лютого 2022 його позиція змінилася. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз співак і що він каже про війну в Україні.

Народився Євген Мільковський у місті Покровськ Донецької області. Навчався хлопець у Києві, де й пройшов кастинг на реаліті "Фабрика зірок". До фіналу йому дійти не вдалося через конфлікт з продюсерами проєкту. Організатори шоу обіцяли влаштувати учасникам тур, але Євгену відмовили в останній момент. Після цього він був вимушений повернутися у Покровськ і працював барменом.

Однак за деякий час Мільковський все ж повернувся до Києва і вступив до Київського національного університету культури на факультет режисури. У 2011 році Євген створив гурт "Нервы", продюсером якого став Юрій Бардаш. У 2020 році, під час пандемії, артист записав сольний альбом "Человек с дождем в голове".

Позиція щодо війни в Україні

В одному з інтерв’ю Євген Мільковський зізнавався, що після 2014 року він байдужим до подій в Україні. Він зазначив, що багато років намагався зрозуміти, що відбувається між Росією та Україною.

Після 24 лютого 2022 року Євген Мільковський висловився проти війни та пропаганди, через що втратив частину російської аудиторії. У своїх інтерв’ю музикант розповів, що отримував значну кількість негативних коментарів за свою антивоєнну позицію. Ба більше, співак навіть став співати українською, щоправда, не усі композиції.

Раніше Мільковський жив у Москві, але з початком повномасштабної війни розірвав зв’язки з Росією та переїхав. Він наголошує, що виступає на підтримку українців, але в минулому пояснював, що до РФ він переїхав, щоб розвивати творчість, коли можливості в Україні були обмежені.

Нещодавно Євген Мільковський обіймався на концерті з "хорошим росіянином" Володимиром Котляровим і навіть виконав із ним композицію. Виступ російського гурту "Порнофільми" відбувся у Лос-Анджелесі.

Фото: obozrevatel

Де зараз Євген Мільковський

Мільковський наразі проживає у Лос-Анджелесі, де гурт проводить виступи. Також колектив нещодавно завершив тур Європою та Америкою. У соцмережах співак не надто активний, але іноді все ж тішить фанів світлинами. Серед публікацій Євгена Мільковського немає дописів чи фото на підтримку України.

Раніше "Телеграф" розповідав, де зараз і як виглядає Сабріна Абдулла. Вона була однією з найефектніших учасниць популярного шоу "Фабрика зірок-3".