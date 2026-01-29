Певица сбежала в Москву и стала инструментом в руках российской пропаганды

Таисия Повалий — известная российская певица с украинскими корнями, которая предала свою родину, сбежала в Москву во время войны и стала рупором российской пропаганды. Она начинала свою карьеру в 90-х годах и со временем стала одной из самых ярких и популярных артисток.

Повалий и ее песня-визитка

Главным хитом в карьере Таисии Повалий стала песня "Одолжила". Она вышла в 2002 году и стала настоящей визитной карточкой артистки.

Слова этой песни написал Юрий Рыбчинский, а музыку — Николо Петраш. Композиция была написана в жанре эстрадного шлягера с легким, запоминающимся мотивом. Она рассказывает о женщине, которая "одолжила" мужчину и сама в него влюбилась.

Сама певица нередко называет "Одолжила" своей самой "счастливой" песней. Она до сих пор иногда исполняет ее на концертах, а зал ей подпевает. А в 2008 году Повалий получила за этот трек российскую премию "Шансон года".

Примечательно, что именно песня "Одолжила" сделала Повалий знаменитой и за пределами Украины, в частности, в России. До того ее самой популярной песней была "Чортополох" на украинском языке.

