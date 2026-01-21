Певица в старости выглядит моложе, чем в начале карьеры

Таисия Повалий — российская певица украинского происхождения, которая предала родину, перебралась в Москву и стала инструментом в руках российской пропаганды. Свою карьеру артистка начинала в Украине, и в то время она выглядела совсем не так, как сейчас после вмешательства пластических хирургов.

Что стоит знать:

Таисия Повалий в 61 год выглядит моложе, чем в молодости

Она сделала ринопластику, блефаропластику, подтяжки, коррекцию челюсти и регулярно колет губы

Были неудачи: биогель вызвал асимметрию, ботокс чуть не лишил голоса

"Телеграф" рассказывает, что известно о пластических операциях и уколах красоты Таисии Повалий.

Таисия Повалий сделала несколько пластических операций и колет ботокс. Фото: открытые источники

Повалий в молодости

Таисия Повалий начала свою карьеру с работы в Киевском государственном мюзик-холле. Сначала она выступала в составе вокальной группы, а затем начала сольную карьеру. Большой успех и признание пришли к певице после победы на конкурсах и фестивалях. В 1993 году Повалий получила Гран-при на международном фестивале "Славянский базар" в Витебске, что сделало ее звездой первой величины на постсоветском пространстве.

Таисия Повалий в молодости. Фото: открытые источники

В то время внешность молодой певицы была максимально естественной и соответствовала советской моде. Таисия имела мягкие, гармоничные черты лица, выразительные карие глаза и натуральные губы средней полноты.

Таисия Повалий в начале карьеры. Фото: открытые источники

А вот с прическами любила поэкспериментировать, однако часто носила модный в то время "начес". Многие помнят певицу с пышными темными волосами и даже "химической завивкой". А вот классический блонд и прямые гладкие пряди появились в ее образе позже.

Таисия Повалий была одной из первых звезд, кто сделал пластику. Фото: открытые источники

Однако с 2000-х Повалий стала одной из первых украинских звезд, которые отважились на пластику. Операция артистки была не очень удачной — введение биополимерного геля в область щек и носогубных складок привело к асимметрии лица. Об этом рассказывала сама Повалий, как и об уколах ботокса, из-за которых в какой-то момент даже потеряла голос, пишет РБК-Украина. Однако не все свои операции и "уколы красоты" Таисия подтверждает. За нее говорят хирурги и косметологи.

Таисия Повалий после пластики и "уколов красоты". Фото: открытые источники

Повалий после пластических операций

Сейчас в Таисии Повалий сложно узнать ту молодую певицу, какой она была в начале карьеры. Примечательно, что на некоторых нынешних фото она выглядит даже лучше, чем в молодости, а таблоиды называют певицу "шедевром" пластической хирургии.

Таисия Повалий после пластики с асимметричным лицом. Фото: открытые источники

Эксперты сходятся во мнении, что Повалий сделала ряд хирургических вмешательств, среди которых ринопластика, блефаропластика, коррекция подбородка и челюсти, эндоскопическая подтяжка лба и бровей. Кроме того, певица, по мнению косметологов, увеличивала губы и делала лазерное омоложение. Все это привело к тому, что в свой 61 год она выглядит моложе, чем в начале карьеры.

Так сейчас выглядит Таисия Повалий. Фото: скриншот из видео

Ранее "Телеграф" рассказывал, где сейчас Анна Герман и чем она занимается. От соратницы Януковича до европейской писательницы.